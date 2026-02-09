ENHYPENのジョンウォンが22歳の誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。ジョンウォンは自身の誕生日である2月9日、愛の実・社会福祉共同募金会に1億ウォン（約1000万円）の寄付を約束し、個人高額寄付者の会「オーナーソサエティ（Honor Society）」の3886人目の会員に加入した。【写真】ジョンウォン＆TXT・テヒョンの“密着SHOT”今回の寄付は、世界中のファンから受け取ってきた愛への感謝の気持ちを社会に還元したいというジョ