セブン‐イレブン・ジャパンは2月10日から、全国の店舗で「粒ザクッ！ベリーショコラスムージー」を順次発売する。価格は税込400円。数量限定で、なくなり次第終了となる。同商品は、店内の専用マシンで仕上げる「セブンカフェ スムージー」の新作。甘酸っぱいいちごに、明治のチョコレートブランド「THE Cacao PROFESSIONALS」のチョコレートを組み合わせ、ザクッとした食感が楽しめるデザート系スムージーに仕上げた。【画像4点