【「機動警察パトレイバー」プラモデル】 2月10日12時 予約受付開始予定 グッドスマイルカンパニーは、TVアニメ「機動警察パトレイバー」から「MPL-97Sパイソン」、同劇場版、OVA版から「HL-98ヘラクレス21」、「カルディア」プラモデルの予約受付を2月10日12時から開始する。 「MPL-97Sパイソン」はTVアニメ版「パトレイバー」にて、特車二課第一小隊が使用したレイ