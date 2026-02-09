赤磐市役所 9日、岡山県赤磐市で、グレーチング3枚（時価1万8000円相当）が盗まれていたことが分かりました。 赤磐市によりますと、1月31日に赤磐市今井の農道に取り付けた側溝のふた、グレーチング3枚がなくなっていると市民から連絡がありました。 2月2日に市の職員が現地で確認し、2月6日に警察に被害届を出したということです。 赤磐市では、1月に別の場所でもグレーチング4枚がなくなっていて