【新華社北京2月9日】アジア太平洋経済協力会議（APEC）で2026年の高官会合議長を務める陳旭（ちん・きょく）氏はこのほど、取材に応じ、中国が議長国を務める「APEC中国年」の主要行事などについて説明した。陳氏は、APECの目的は貿易・投資協力を促進し、地域経済の一体化を進めることだと強調した。その上で、首脳会議を軸に閣僚会合や高官会合が連携する運営体制や、アジア太平洋地域の商工業界が果たす役割の重要性に言及