韓国の7人組グループ・BTSのVが、9日までに自身のインスタグラムを更新。大量のオフショットを公開した。【写真】BTS・Vのプライベート感あふれるオフショットメンバーとの練習風景もVは「1月おわり 2月はじめ」のコメントと共に、鯛焼き（プオンパン）を口にするショットや、赤髪姿、練習室でのメンバーとの開脚など、プライベート感満載の写真をアップ。“ウガウガファミリー”として仲の良い俳優パク・ヒョンシクとの腕組