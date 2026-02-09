東京電力ホールディングスは９日、再稼働直後のトラブルで停止していた柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機を再び起動させた。作業が順調に進めば、３月１８日に営業運転を始める。東電は１月２１日、約１４年ぶりに同原発を再稼働させた。だが、制御棒の引き抜き作業中に異常を示す警報が作動し、２３日未明に原子炉を停止させた。その後、トラブルの原因を解明し、再発防止策を講じたとして、今月６日に再起動の方針を発表