ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ビッグエア決勝が７日に行われ、木村葵来（きら）が１７９・５０点で優勝、木俣椋真が１７１・５０点で２位となり、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った。長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ひろと）（同）が１２位だった。◇７日に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で、日本勢は過去一番と言えるレベルの高さを示した。木村葵来（