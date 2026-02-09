衆議院選挙での中道改革連合の大敗を受け、9日、野田佳彦共同代表と斉藤鉄夫共同代表が記者会見を開いた。【映像】「厳しい質問」に沈鬱な表情の野田氏（実際の様子）野田氏は冒頭、「長い間かけがえのない同志として頑張ってきた皆さんが議席を失い、あるいは将来嘱望されていた中堅若手いずれもみんな日本のためには必要な政治家ばっかりだったと思います。その多くの議席を失ったということは痛恨の極みであります」と沈痛