「お、今日も絶好調じゃん」【写真】前足ピーン！ ぎりぎり落ちない「とろける犬」そんなコメントが添えられた1枚の写真が話題です。写っているのは、シーズーの「コタロウ」くん（6歳・男の子）。クッションの上に後ろ足の先を残したまま、上半身をだらーんと前方に垂らして、すやすやと眠っています。一見すると、ふわふわのブランケットが落ちているようにも見える不思議な光景です。当のコタロウくんにとってはお決まりのポー