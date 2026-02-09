沖縄県名護市東江で、短期間のうちに複数の地域猫に異変や死亡が相次ぎ、地域に不安が広がっている。【写真】地域猫が下半身を血で汚した状態で死んでいた現場の状況をSNSで発信したのは、日頃から地域猫の世話を続けている個人ボランティアの寧波さん（@anmaa.k）。「事故なのか、病気なのか、それとも人為的なものなのか…。今はまだ何も断定できません」としながらも、取材に対し「人為的な可能性が高いと感じている」と語った