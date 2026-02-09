四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センターの雌のパンダ「チエンジェン（芊真）」が2月6日午後6時40分、無事上海に到着し、上海野生動物園に入居しました。「チエンジェン」は2020年7月26日に誕生し、母親は「チエンチエン（芊芊）」で、上海野生動物園内の「チエンジン（芊金）」の姉妹です。上海野生動物園によると、「チエンジェン」が適応期間を経過した後、適切な時期に一般公開される予定