日本ガイシは9日、「バンテリンドーム ナゴヤ」の外野フィールド内（左中間・右中間）に、企業ロゴを芝生で表現した広告を新たに掲出すると発表した。この広告は、バンテリンドーム ナゴヤでは初となる外野の芝広告で、競技が行われるフェアグラウンド内に掲出される。100平方メートルにわたり、濃淡の人工芝を組み合わせて企業ロゴを表現しており、館内最大サイズの広告面となる。▼ 広告詳細場所：バンテリンドーム ナゴヤ