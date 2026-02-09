この度、2026年6月に全国公開予定の映画『遺愛』が、オランダで開催された第55回ロッテルダム国際映画祭（IFFR）にてワールドプレミア上映されました。【動画】“マジやば”な怪談や都市伝説を、オカルト文化遺産として記録していく番組「ジャパンオカルトアーカイブ」本作は鬼才・酒井善三監督と企画プロデュース・大森時生（テレビ東京）がタッグを組み、主演に山下リオを迎えた、呪いを新たな視点かつ斬新な解釈で描く“