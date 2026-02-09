２月9日午前、静岡県島田市の県道のトンネル内で原付バイクと複数の車が絡む事故があり、原付バイクの運転手が死亡しました。 この事故の際、バイクや運転手と接触したと見られる複数の車が、現場からいなくなっていて、警察が死亡ひき逃げ事件として捜査を始めました。 9日午前11時前、島田市身成の新鍋島トンネルで、近くを通りかかった人から「トンネルの真ん中でバイクが転倒している」などと110番通報がありました。 警