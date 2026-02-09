田中真紀子元外相が9日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に中継で生出演し、この時期の衆院解散に踏み切った高市早苗首相の深層心理を分析した。公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは、戦後初めて。高市早苗首相（党総裁）人気の高さ、期待感が如実に表れる結果となった。来年度予算の審議を先