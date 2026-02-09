元大阪府知事・大阪市長で、日本維新の会創始者の橋下徹氏が、9日放送の『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、衆院選の結果について語った。【動画】小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る橋下氏は、前夜のフジテレビ系開票特番『LIVE選挙サンデー』に続く出演で、大阪のスタジオにリモートで登場した。衆院選は自民党が単独で3分の2以上の議席を獲得し、歴史的勝利。中道改革連合