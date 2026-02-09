人気レースクイーンの央川かこ（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。着物コス姿などを披露した。「2/11(祝・水)はファーストガレージ撮影会イベントでしか着たことがない着物コスチュームも5年ぶりに着ます」とアピール。着物コス姿の写真などをアップし「ハイライトに予約フォーム載せてるのでご都合の合う方はぜひ会いに来てください」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「綺麗素敵すぎ」「お綺麗です