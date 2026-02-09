女優の井桁弘恵（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ファンクラブイベント無事に終了しました」と書き出した井桁。「来てくださったファンクラブの皆様ありがとうございました！！」と感謝してノースリーブの黒ドレス姿、白ドレス姿をアップした。「自慢の優しいファンの方々にとっても元気をもらいました」とコメント。「衣装も昼夜でガラッと雰囲気を変えて」と添えて衣装を披露した