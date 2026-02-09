中道の小沢一郎氏が９日、Ｘを更新。８日投開票の衆院選でまさかの落選となったことを受け、「お詫びを申し上げます」と謝罪した。小沢氏は地元・岩手で盤石の基盤を作ってきた超重鎮。“剛腕”と言われ、２度の政権交代を実現させた。６９年に初当選して以来、一度も落選したことがなかったが、比例復活もならず、議員バッジを外すことになった。小沢氏は一夜明けた９日、Ｘを更新。「今回の厳しい結果は、ひとえに私自身の