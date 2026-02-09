ローソンは1月27日より4週連続にて、「盛りすぎチャレンジ」を開催中。2月10日からは、「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」や「でからあげクン 夢のMIX味 6個入」が登場する。ローソン「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」は、鶏のから揚げの個数が3個増量した、ボリュームたっぷりで食べ応えのあるお弁当。価格は592円。ローソン「でからあげクン 夢のMIX味 6個入」「でからあげクン 夢のMIX味 6個入」は、2