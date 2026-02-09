【モデルプレス＝2026/02/09】CYBERJAPAN DANCERS（サイバージャパンダンサーズ）が、2月8日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（毎週日曜13時〜）に出演。セレブぶりが話題を集めるYUYUの父親の職業や、意外な過去が紹介された。【写真】“30億円実家美女”の胸元大胆なセクシー衣装姿◆さんま＆マツコ驚きの“30億円実家美女”YUYUって？今回の放送では、日本全国のクラブを始め、アジアを中心にワールドワイドに活躍するゴーゴ