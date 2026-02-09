バレンタインに向けて、スイーツジャーナリスト・平岩理緒さんおすすめの老舗ショコラトリーの名品をご紹介。和光が手がける生チョコレートは、一粒ごとに〈ときめき〉が詰まったひと箱。確かな味わいで、特別な人への贈りものにぴったりです。ショコラ・フレ｜和光和光『ショコラ・フレ』6種6個入り 3564円 賞味期限／冷蔵で約2週間注文／インターネット https://www.wako.co.jp/c/category-foodチョコレート専門の自家アトリエで