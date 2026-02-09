香川県警察本部 東京都の男子高校生(18)が、2025年2月に香川県の20代男性から、スマホなどでゲームアカウントを販売するかのように装い、電子マネー33万円相当をだまし取った疑いで、6日に高松地方検察庁丸亀支部に書類送検されました。 警察によると、この男子高校生のゲームアカウントを写した動画を提供したとして、兵庫県尼崎市の男子大学生(21)を詐欺幇助(ほうじょ)の疑いで6日、書類送検しました。