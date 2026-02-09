午後のドル円は156円台後半でのもみ合い＝東京為替 午前中は週末の衆議院選挙の影響もあって上下に荒れ気味の動きとなったドル円。午後に入ってやや動きが落ち着き156円台後半での推移となっている。衆議院選挙での与党勢力の議席大幅増は円売り材料として意識されているが、選挙戦の中で円売りが進んでいたこともあって、朝何度か円売りが入った後、動きがやや落ち着いた。 USDJPY 156.64