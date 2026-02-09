アジア株豪州株は反発、利上げ一時停止期待家計支出が予想外の減少 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26932.61（+372.66+1.40%） 中国上海総合指数 4113.28（+47.70+1.17%） 台湾加権指数 32483.52（+700.60+2.20%） 韓国総合株価指数 5283.19（+194.05+3.81%） 豪ＡＳＸ２００指数 8875.90（+167.07+1.92%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83925.19（+344.79+0.41%） アジア