見頃を迎えた和歌山県みなべ町の「南部梅林」＝3日日本最大級の梅の産地、和歌山県みなべ町の「南部梅林」が見頃を迎えた。山の斜面に広がる南高梅の梅林は甘く淡い香りとともに春の訪れを告げる。南部梅林は広さ約100ヘクタールで「一目百万、香り十里」といわれる観梅の名所。開園期間は3月1日までで、南高梅の梅干しや蜂蜜など地元の産品を販売し、餅投げなどのイベントも開催している。運営する梅の里観梅協会広報担当の