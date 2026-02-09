制御棒を巡るトラブルで停止していた新潟県の柏崎刈羽原発6号機について、東京電力ホールディングスはさきほど、再び原子炉を起動したと発表しました。6号機は先月21日に14年ぶりに再稼働しましたが、直後に原子炉のブレーキ役である「制御棒」を監視する装置に不具合が発生しました。東電は原子炉を止めて原因を調べていましたが、設備には問題がなかったとして、きょう（9日）午後2時に再び原子炉を起動させたと発表しました。今