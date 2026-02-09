世界相撲大会「白鵬杯」が８日、都内のトヨタアリーナ東京で前日に続き開催され、相撲の元アマチュア横綱で、アメリカンフットボールに転向した花田秀虎（２４）が来場した。米国のコロラド州立大学でアメフトをプレーしてきた花田。今月上旬に自身のＳＮＳで、国際選手育成プログラムのメンバー入りを逃したことを報告しており、目標としてきたＮＦＬ入りが厳しい現在地を報告。今後の進路が注目されていた。現在は在籍した