2月8日（現地時間7日、日付は以下同）。NBAは、15日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスター2026」サタデーナイトイベントの1つ、“AT&Tスラムダンクコンテスト”へ参戦する4選手を発表した。 このイベントは2ラウンド制で、審査員たちがそれぞれのダンクを採点。ファーストラウンドでは、4人全員が2回ずつダンクに挑戦