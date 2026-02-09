2月8日、日本各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第19節の7試合が行われた。 2月7日のGAME1で今シーズン4敗目を喫した神戸ストークスは、福島ファイヤーボンズと対戦した。前半はリードの奪い合いが続く展開になるも、第3クォーターにリードを広げた神戸がそのまま逃げ切り94－78で勝利した。この試合ヨーリ・チャイル