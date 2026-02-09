「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、日本電子材料が「買い予想数上昇」で５位となっている。 前週末６日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２６５億円から２８１億円（前期比１７．９％増）へ、営業利益を４８億円から６５億円（同４１．８％増）へ、純利益を３２億円から４３億円（同２４．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３０円か