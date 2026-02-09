住友精化が急伸している。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４５０億円から１４８０億円（前期比０．３％増）へ、営業利益を１１３億円から１５０億円（同４０．０％増）へ、純利益を４４億円から７０億円（同１７．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１００円から１２０円へ引き上げ年間配当予想を２２０円（前期２００円）としたことが好感されている。 従来予想の前提に比べて為