嵐の公式Instagramが更新。2010年9月8日にリリースされた「Love Rainbow」（「o」は、スラッシュありが正式表記）のジャケット写真が公開され、ファンの注目を集めている。 【画像・動画】嵐「Love Rainbow」ジャケット写真＆MV ■ポップで幻想的な世界観が印象的な「Love Rainbow」ジャケット写真 「Love Rainbow」は、松本潤が主演を務めたフジテレビ系月9ドラマ『夏の恋は虹色に輝く』の主題歌。 公開されたジャケッ