古林紙工 [東証Ｓ] が2月9日後場(14:20)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比22.0％増の4.7億円に伸びたが、26年12月期は前期比25.7％減の3.5億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.0％減の1.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.2％→2.4％に悪化した。 株探ニュース