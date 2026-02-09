この記事をまとめると ■ランボルギーニがパデル用のラケット「BL003」を製作した ■「BL003」には最先端の構造設計技術とカーボンエンジニアリングが投入されている ■欧州での「BL003」の価格は600ユーロだがプレミア化は確実だ ランボルギーニがスポーツ業界に本気を出した 突然だが「パデル」をご存知だろうか？パドルではなくパデルだ。じつはパデルとは、テニスとスカッシュを足して2で割ったようなスポーツのこと。強化