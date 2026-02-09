お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、8日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。伊達みきお（51）が2007年にM-1グランプリを制した当時について振り返った。今回は「行きつけ店続出！憧れの街で伊達ちゃん思い出散歩！」と題して、伊達が以前住んでいたという東京・渋谷区の代々木上原を訪れ、伊達は「僕は富澤と一緒に10年間板橋に住んでいて、そこから一人暮らししてるの1回。それが代々木上原」と明か