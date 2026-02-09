巨人・泉口友汰内野手が９日、休日返上練習を敢行した。ハードなキャンプの貴重な休日も「ずっと中にいるとだれてしまう。ちょっと体を動かしたいなと思って」と宮崎の室内でマシン打撃など約２時間のトレーニングに汗を流した。午前１０時過ぎ、中山礼都外野手とともに室内練習場へ。公私ともに仲が良かった岡本がブルージェイズへ移籍し「新しい友だち候補です。礼都は嫌かもしれないですけど（笑）」と冗談混じりに後輩を誘