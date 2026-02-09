元タレントで自民党の森下千里衆院議員（４４）が、８日投開票された衆院選の小選挙区で当選したことを改めて報告し、思いをつづった。９日にＸ（旧ツイッター）を更新し、「このたびの選挙で当選することができました。皆さまのご支援に、心から感謝申し上げます」とコメント。「いただいた声を必ず国政に届け、結果でお応えできるよう、全力で働いてまいります。これからもよろしくお願いいたします」と伝えた。森下氏は宮