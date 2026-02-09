フェニックス・オープン最終日米男子ゴルフのフェニックス・オープンは8日（日本時間9日）、TPCスコッツデール（7261ヤード、パー71）で最終日が行われ、首位から出た松山英樹（LEXUS）は4バーディー、1ボギーの68で回り、通算16アンダーだった。プレーオフの末、優勝を逃した。ショットの直前にギャラリーからの物音で仕切り直す場面があった。米専門メディアが状況を説明している。17番まで17アンダーで単独首位。18番をパー