◆第５３回佐賀記念・Ｊｐｎ３（２月１２日１９時３０分発走、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）砂の実力馬たちが集まったダートグレード競走に挑む１２頭の枠順が２月９日、確定した。ＪＲＡ勢では、前走の名古屋大賞典で２着になり、佐賀出身の川田将雅騎手とコンビのカズタンジャー（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は５枠６番に決定した。前走でポルックスＳを制したカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹