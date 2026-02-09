韓国与党「共に民主党」は9日、日本の自民党による選挙圧勝の結果に対し沈黙した。高市早苗首相率いる自民党は前日の衆議院選挙で、465議席のうち316議席を獲得し、「戦争ができる国」への憲法改正が可能な大勝を収めた。日本が右傾化する可能性が高まったが、韓日関係を考慮して祝意も批判もしなかったものと解釈される。民主党はこの日午前に最高委員会を開催したが、日本の選挙に関する公開発言は一切なかった。ほぼ同時刻に開