OSK日本歌劇団トップスター翼和希、娘役トップスター千咲えみが9日、大阪市内で「レビュー春のおどり」（4月10〜19日＝京都南座、同30日〜5月5日＝新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。春のおどりは1926年に始まり、現在まで大切につないできたOSK伝統の公演。100周年の節目の年となる今回は、第1部がシェークスピアの「ロミオとジュリエット」の世界を古代ヤマトの時代に映した和物「たまきはる命の雫」（作・演出北林佐和子