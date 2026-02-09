タレント上沼恵美子（70）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。2021年に亡くなった人気占い師・細木数子さん（享年83）との思い出を語った。別番組のロケで、かつて台湾を訪れたエピソードを披露した上沼。「今は亡き、細木数子さんと旅をさせていただきました」と切り出し、「先生は豪快やから、からすみの工場に行って、スタッフ全員にからすみを振る舞ってはりました」と明かした。また現地で