ギタリスト布袋寅泰（64）が9日、インスタグラムを更新。レジェンドミュージシャンたちとの記念ショットを公開した。布袋は「45年前の自分に見せてあげたい」と書き出し、「ストレイ・キャッツ、自分、ロキシー・ミュージック、セックス・ピストルズ。ロンドンのストリートで肩を並べて笑える日が来るなんて。夢は叶う」とつづり、「ストレイ・キャッツ」スリム・ジム・ファントム、「ロキシー・ミュージック」アンディ・マッケイ