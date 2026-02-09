Loco Partnersが運営する宿泊予約サイト「Relux（リラックス）」は、ポイントアップキャンペーンを2月2日から11日まで実施する。約470軒の宿泊施設を対象として、日程や会員ステータスに応じ、最大47％のポイントを還元する。「ポイント即利用」機能で、ポイントを予約時に利用することもできる。一部のクーポンの併用も可能で、Pontaポイントも獲得できる。