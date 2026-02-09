NHKラジオ第一で、プロ野球ファンとして知られるタレント・伊集院光がMCを務める特別番組『伊集院光とプロ野球を楽しもう 2026春』が、2月28日午後2時5分から約2時間にわたって生放送されることが決定した。昨年の初回放送が好評を博し、2回目の今年は約2時間の生放送となる。【動画】#2 世界の監督に聞く、SAMURAI包囲網番組は、筋金入りのプロ野球ファンとして知られる伊集院が、キャンプシーズンならではの話題をトークで展