俳優の早乙女太一（34）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。学生時代を振り返った。大衆演劇の劇団員だった両親の間に生まれ、4歳から舞台に立ち、主に健康ランドなど毎月公演場所を変えながら全国を巡っていた。「月一で転校していたので友達ゼロ」だった学生時代。「毎日2公演本番があるので。学校に行けても、2、3時間目に帰って、本番やってっていう毎日だった。休み時間までにいないので、友