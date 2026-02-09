【ミラノ＝結城和香子】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のデュクレイ競技部長は８日、記者会見で、ノルディック複合の今後の冬季五輪での存続について「ミラノ・コルティナ五輪での状況を注視し、その評価に基づき２０３０年仏アルプス五輪での実施を判断する」と語った。複合はこれまで、メダル常連国が一部に限られることや、女子の選手層が比較的薄く、冬季五輪実施競技で唯一、女子種目がないことなどが指摘されてきた。