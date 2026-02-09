８日に投開票の衆院選挙で０議席から１１議席を獲得したチームみらいの「デジタル花付け」がネットで話題となった。チームみらいの開票事務所では、デジタルで候補者の写真と名前が掲示されていたが、当選した候補者は青のバックから金色のバックとなり、名前の部分に月桂冠のような輪が映るようになっていた。選挙の当選時には、名前の上に赤いリボンのような花を飾るアナログが一般的。ＩＴを駆使するチームみらいらしい演